[SPOILER] - Un fantôme à Sète ! - Ici tout commence

Noémie est à La Paillote pour aider Enzo et Anaïs à ranger le restaurant. Elle est soudainement terrifiée par une étrange hallucination : une certaine Amandine portant un uniforme de l’institut Auguste Armand, et visiblement mutilée. Qui peut bien être cette mystérieuse femme ? Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.