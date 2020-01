[SPOILER] - Un nouveau départ pour Rose et Antoine

Rose vient d’apprendre que son correspondant mystère n’était par Marco mais… Antoine ! Maintenant que sa couverture est dévoilée, il est bien décidé à reconquérir le cœur de Rose. Elle n’est pas prête mais lui est amoureux, et il décide de lui montrer dès maintenant. Un bouquet de rose et un baiser langoureux plus tard, est-ce le renouveau de leur histoire d’amour passée ? Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.