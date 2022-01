[SPOILER] - Un personnage emblématique est de retour

Tristan revient enfin à Sète et plus précisément au Spoon, dans son ancien restaurant ! Mais son retour ne se passe pas comme prévu... Il fait la rencontre de Vanessa, le “film de guerre” qui a bouleversé le Spoon ! Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.