[SPOILER] - Un retour inattendu à Sète !

Et ce retour n'est autre que celui de la fille de Clémentine, Garance, qui comme tout le monde, n'arrive plus à joindre sa mère. L'inquiétude monte chez les amis de Clémentine. Pourquoi a-t-elle disparu dans laisser d'explication ? Demain Nous Appartient, tous les jours à 19h10. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus sur MYTF1.