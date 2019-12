Sandrine et Victoire se baladent au marché de Noël à Sète. Elles ne le savent pas mais au cours de leur promenade elles sont observées et suivies par quelqu’un qu’elles connaissent bien… Il s’agit d’Anne-Marie, la mère de Sandrine. Elle est de retour à Sète et à l’air d’avoir une idée derrière la tête… Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.