[SPOILER] Un retour qui fait plaisir (ou pas)...

Rose croise par hasard Karim à Sète ! Mais celui-ci ne devrait pas être à Sète : il était parti en rééducation pour son bras suite à son accident. Karim explique qu'il n'en pouvait plus d'être là-bas et qu'il voulait faire un "retour surprise" à Anna ! Mais Rose qui est au courant pour Mathieu et Anna, s'empresse d'appeler son amie pour la prévenir que Karim va arriver chez elle d'une minute à l'autre ! Retrouvez " Demain nous appartient " tous les soirs à 19h20 sur TF1