[SPOILER] - Un Sétois entre la vie et la mort !

Les esprits s'échauffent dans la famille Roussel. Alors que Lizzie bassine sa mère avec ses cours de chant, Jack et Jordan se disputent la tablette pour jouer. Audrey est excédée et ne sait plus où donner de la tête. Au même moment, Léo ne se sent pas bien et s'écroule par terre. Que va-t-il lui arriver ?