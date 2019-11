[SPOILER] - Un Sétois porté disparu pendant l'incendie !

Jules est introuvable. Présent au mas au début de l’incendie, il n’est pas parvenu à sortir en même temps que les autres. Bilel était pourtant remonté à l’étage pour essayer de le trouver mais la fumée et les flammes l’ont obligé à cesser ses recherches. Virginie est furieuse contre Bilel, elle est persuadée qu’il n’a pas fait tout son possible pour tenter d’aider Jules à sortir du feu… Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.