[SPOILER] - Un Sètois veut se foutre en l'air…

A la suite de l’incendie on apprend que Jeanne avait pris une surdose de somnifères. Marianne interroge Jeanne pour comprendre ce qu’il s’est passé. Sa réponse a le mérite d’être clair… « j’ai voulu me foutre en l’air, ca vous va comme ç a ? ». Jeanne s’explique alors sur ce qu’elle ressent actuellement et la relation compliquée de maman qu’elle a avec ses deux fils. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.