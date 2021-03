[SPOILER] - Une demande en mariage à Sète !

Lucie et Marc sont réfugiés dans leur nouvelle planque, une église abandonnée. Véry y a trouvé une alliance de fortune et demande sa dulcinée en mariage, qui accepte !