[SPOILER] - Une demande en mariage à Sète !

Roxane se remet doucement de sa libération. Elle se confie à Sara et lui déclare son amour, c’est grâce à elle qu’elle a tenu, seule dans sa cellule. Les deux âmes-sœurs deux se livrent et ont pensé à la même chose ! Elles se demandent en mariage mutuellement ! Elles sont véritablement faites l’une pour l’autre … Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.