[SPOILER] - Une famille sur le départ !

Il est déjà temps de repartir pour la soeur de William et sa famille. Le bateau est prêt. la pompe est réparée. Mais voilà, Dorian grandit et ce mode de vie commence sérieusement à lui peser. Il préférerait rester un peu à Sète.