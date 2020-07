[SPOILER] - Une famille unie dans l'épreuve

Betty, Charlie et Luke sont à l'hôpital. Ils attendent ensemble la fin de l'opération de Christelle. Les trois jeunes ne comprennent pas pourquoi cela prend autant de temps… Ce stress et cette appréhension permettent à Luke et Charlie de parler à Betty de leur quotidien chez les Moreno. Un moment plein de tendresse qui ne peut que les rapprocher !