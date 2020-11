[SPOILER] - Une incroyable proposition pour Flore !

Au Spoon, Flore renoue avec Victor Brunet pour la première fois depuis un certain temps. L’homme d’affaires l’a contacté pour lui faire une proposition non négligeable : celle de reprendre la direction de l’hôpital Saint-Clair ! Victor voit en Flore la personne idéale pour remplacer le Dr Dumaze. Va-t-elle accepter ce nouveau challenge ? Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.