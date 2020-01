[SPOILER] - Une nouvelle arrivée à Sète

Le spoon est actuellement à la recherche d’une nouvelle serveuse. Au milieu d’un service, Tristan voit débarquer une ravissante jeune femme. Elle vient pour lui proposer sa candidature. Cependant elle n’a que des expériences dans des fast food et pour Tristan ça ne suffit pas pour servir dans un restaurant. Sans se laisser démobiliser, la jeune femme ne lâche rien et propose à Tristan de faire un essai là, tout de suite, maintenant. Va-t-il accepter et nous permettre d’en savoir un peu plus sur cette nouvelle arrivante ? Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.