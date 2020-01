[SPOILER] - Une nouvelle attaque !

Antoine et Sandrine ont une grande nouvelle à annoncer aux élèves. Ils vont partir en voyage de classe à Rome en avril ! Alors que tout le monde s’enthousiasme, un message reçu par Antoine et Sandrine fait tout basculer… « Le pire est à venir ». Le terroriste du commissariat se déciderait-il à s’en prendre également au lycée ? Les élèves commencent à évacuer calmement la classe mais ils sont loin de s’imaginer qu’une bombe a été posée dans la salle ! Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.