[SPOILER] - Une nouvelle famille débarque à Sète !

La famille Roussel débarque à Sète ! Audrey et ses 3 enfants Jack, Jordan et Lizzie ont quitté Saint-Denis pour une nouvelle vie dans le Sud. Programme du jour : ils emménagent chez eux et elle file à son nouveau travail à l'institut de beauté. Seul Jordan n'est pas enthousiaste. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.