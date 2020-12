[SPOILER] - Une nouvelle serveuse au Spoon !

Doudounes et écharpes, sapins et guirlandes, l’esprit de Noël a définitivement envahi les rues de Sète. Et face à l’affluence, il est difficile pour Bart d’assurer seul à la tête du food truck. C’était sans compter l’arrivée de Louise, bien décidée à lui donner un coup de main en devenant la nouvelle serveuse du Little Spoon ! Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.