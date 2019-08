[SPOILER] – Une prise d'otage au commissariat !

Thomas est en plein délire. Il a pris un officier de police en otage et s’est enfermé avec au commissariat. Sur place, les troupes sont déployées et prêtes à l’assaut. Aurore tente de le raisonner et fait de son mieux pour répondre à ses exigences. Il demande une voiture au plus vite. Où veut-il aller ? Alors qu’il pointe son arme sur la tempe d’un policier, Martin Contant répond à sa demande. Que va-t-il advenir de Thomas ? Retrouvez tous les soirs « Demain nous appartient » à 19h20 sur TF1.