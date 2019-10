Rien ne va plus entre Antoine et Valérie. Elle veut comprendre l’attitude suspecte qu’Antoine à en ce moment. Juste avant de prendre le bateau, elle fouille dans son téléphone et découvre les messages entre Rose et Antoine. La réaction de Valérie va être à la mesure de ce qu’elle vient de découvrir ! Retrouvez "Demain nous appartient" tous les soirs à 19h20 sur TF1.