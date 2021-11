[SPOILER] - Victoire fait des avances à Soraya

Alors que Soraya ne sait plus où aller, Victoire lui propose de s’installer chez elle. Elles sont toutes les deux seules et très déçues par les hommes, c’est l’occasion parfaite ! Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.