Georges a couché avec son ex Amanda... Victoire est très blessée et très énervée mais celle-ci essaye de montrer a à Georges qu'elle s'en fou et qu'il fait se qu'il veut. Georges est très mal à l'aise et invente une histoire de Champagne. Victoire ne veut rien entendre et décide même de quitter la conversation qui lui fait du beaucoup de mal... Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1