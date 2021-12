[SPOILER] - Victoire se fait bannir du Spoon !

Victoire rencontre la nouvelle compagne de Georges et leur rencontre est plutôt… électrique ! Vanessa sort tout de suite les griffes et l'attaque directement. Elle la provoque pour qu'elle ne remette jamais les pieds au Spoon !