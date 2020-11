[SPOILER] - Victoire s'effondre devant Georges

Georges est pressé de sortir de l'hôpital. L'expérience de la grotte l'a convaincu de se reprendre en main et de pratiquer plus de sport. Un enthousiasme peu partagé par Victoire, au vu des résultats des examens de la jambe de Georges. La jeune femme peine à cacher son émotion…