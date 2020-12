[SPOILER] - Victor agresse Rémy !

Victor Brunet est à bout de nerfs. Son dossier est toujours porté disparu et Rémy continue de nier l’avoir en sa possession. Victor emploie désormais la manière forte et violente l’infirmier en pleine rue ! Rémy se retrouve face à un ultimatum : il a 24 heures pour lui restituer son dû… Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.