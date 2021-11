[SPOILER] - Victoria Abril débarque dans Demain Nous Appartient !

Anna est assaillie de doutes : elle sent que le danger se rapproche. Chloé tente de la rassurer. Une mystérieuse femme chic débarque à Sète et cherche à entrer en contact avec Raphaëlle. Samuel, provocateur, supporte mal l'entente entre Victoire et Benjamin..