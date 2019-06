Martin et Virginie partagent un verre au Spoon pour faire plus ample connaissance mais la discussion ne décolle pas et un malaise se fait rapidement ressentir. L'arrivée surprise de Jules, le fils de cette dernière n'arrange pas la situation ... Martin et Virginie parviendront-ils à touver des atomes crochus ? Retrouvez tous les soirs à 19h20 sur TF1 Demain nous appartient.