Samuel part à la rencontre de William pour lui parler de Sofia. Déterminé a créé un lien avec sa fille biologique, Samuel explique qu’il fera tout pour la voir et que rien ni personne ne l’en empêchera. Excédé par le comportement de Samuel, William perd le contrôle et le frappe ! Comment Samuel va-t-il réagir ? Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.