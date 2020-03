[SPOILER] - WTF : Épidémie à Sète ?

La lutte fait rage entre Sandrine et Victoire. Les deux voisines se font la guerre du bruit et décident de se rendre coup pour coup. Alors que Sandrine a fait venir une chorale de lycéennes chez elle, Victoire décide de se venger sans perdre de temps. Au programme après-midi ponceuse et musique à fond ! La guerre du bruit n'est pas prête de se terminer à Sète !