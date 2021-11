[SPOILER] - Xavier a fait une tentative de suicide !

Personne ne comprend le geste de Xavier, il a tenté de mettre fin à ses jours. Il est pour le moment maintenu en coma artificiel et va être opéré dans la journée. Chloé est à son chevet et le supplie de se battre pour se réveiller… Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.