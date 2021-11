[SPOILER] - Xavier ne s'est pas réveillé...

Xavier est toujours dans le coma. Camille et Maud viennent lui rendre visite à l’hôpital, elles sont très préoccupées par son état et sont prêtes à tout pour qu’il se réveille. Maud a l’idée de lui jouer un morceau de trompette. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.