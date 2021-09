[SPOILER] - Xavier prêt à tromper Chloé ?

La maladie de Céleste oblige Xavier à dormir à l'hôtel. Et qui vient frapper à sa porte ? Raphaëlle, son ex ! Avec des envies très claires. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.