[SPOILER] - Xavier surprend Chloé et Alex en train de...

Chloé et Alex s’apprêtent à se rendre au commissariat pour retrouver Judith. Chloé est désemparée, elle perd espoir et fond en larmes dans les bras d’Alex. Au même moment Xavier arrive et les surprend en train de s’enlacer… Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.