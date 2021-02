[SPOILER] - Xavier trompe Chloé avec…

Tristan surprend Sandrine et Xavier très complices dans la chambre du Spoon et se persuade qu'ils entretiennent une liaison. Il se rend aussitôt au restaurant pour prévenir Roxane et Ulysse.