Le sujet « première fois » sème la discorde entre Dylan et Eva (épisode 246)

Dylan et Eva sont prêts à franchir une énorme étape dans leur couple, enfin presque… Les deux amoureux veulent concrétiser leur amour en passant à l'acte. Mais ce sujet aussi romantique qu'il soit, se complique finalement à cause des doutes de Dylan. Le jeune homme est complètement sous pression et a peur de ne pas gérer sa première fois avec Eva qui est invalide. Même si ce sujet n'est pas tabou pour le petit bout de femme, cela n'est pas du moins ressenti par Dylan. Les deux tourtereaux se rencontrent sur la plage afin de parler de ce moment si attendu. Conseillé par Maxime, Dylan décide de se confesser à Eva sur ses appréhensions, sa peur de ne pas savoir s'y faire avec elle tandis qu'elle au contraire, ne préfère pas se prendre la tête bien qu'elle soit un peu stressée. Malheureusement, alors que Dylan décide se confesser et pensant bien faire, le jeune homme lui lance maladroitement « En fait, je me demande comment ça se passe avec ton handicap ». « T’as peur que ce soit nul à cause de ça ? » lui répond Eva. « Non, c’est juste que ça rend les choses un peu plus compliquées... Et je me demande s’il y a des choses à savoir avant de le faire» lâche Dylan telle une bombe. Eva le prend très mal et s’agace devant Dylan. Pourtant, le jeune homme désirait bien faire les choses, mais il faudra sûrement reporter ce jour une nouvelle fois…Extrait de l’épisode 246 de Demain nous appartient.