Sylvain et Patrick Delors, les vieux copains (épisode 303)

Quelle surprise pour Sylvain Moreno. Alors qu’il range sa camionnette, un vieil ami vient à sa rencontre. Patrick Delors vient de sortir de prison au bout de 8 ans grâce à une remise de peine. Sylvain propose à son ami de venir prendre un café à la maison. La réinsertion de Patrick est assez dure après tant de temps derrière les barreaux. Il loue une chambre en ce moment au-dessus du Spoon. Mais il n’a plus d’attache, sa femme a demandé le divorce au bout de 5 ans de prison, il ne voit plus ses enfants. Elle l’a toujours cru coupable du meurtre de cette femme pour lequel il a été en prison. Mais Patrick est formel, il est innocent et son ami Sylvain le croit. Extrait de l’épisode 303 de Demain nous appartient du mardi 2 octobre 2018.