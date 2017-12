Thomas révèle à Flore la vérité sur son agression

Malheureusement pour Thomas, les péripéties ne semblent pas s’arrêter. Angélina, la patronne de Rafael Perez vient mettre fin à l’idylle de Thomas et Flore à son insu. En effet, ce sont de nouveaux problèmes qui viennent s’ajouter car Thomas entretiendrait une relation avec Angélina. Thomas lui aurait fait des promesses, raison pour laquelle la séduisante femme est venue le rejoindre. Surement bien plus que pour le motif de la restitution de son argent. Dylan annonce à ses parents qu’il est surdoué. Malgré la réunification et le bonheur que vit la famille Delcourt, Chloé ne peut passer au-delà de tout ce qui s’est passé concernant le kidnapping d’Alex. Autour du petit déjeuner, elle lui propose d’en parler. Bien évidemment, Alex refuse.