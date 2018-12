Thomas fait une charmante rencontre au Spoon ! (épisode 352)

Ce n’est pas une journée comme les autres pour Thomas… Une jolie blonde débarque au Spoon et aguiche le jeune homme, réceptif à ses avances ! Les présentations faites, Tina rentre dans le vif du sujet : « Vous finissez à quelle heure ». Et renchérit : « Ça vous gêne de vous faire draguer par une femme légèrement plus âgée que vous ? ». Émoustillé, Thomas laisse entendre qu’il est ouvert à ses propositions ! Soudain, Tristan entre et les surprend… « Maman, qu’est-ce que tu fais ici ? » Surpris, le fils de Tina se demande pourquoi sa mère est à Sète car ils n’ont pas pour habitude de passer les fêtes ensemble. La relation mère-fils n’a, de toute évidence, pas l’air de tout repos… Thomas va-t-il franchir la limite de l’amitié avec Tina ? Comment Tina et Tristan vont-ils se retrouver ? Extrait de l’épisode 352 de Demain nous appartient du lundi 10 décembre 2018.