Thomas VS Mattéo, un face à face qui tourne mal (épisode 258)

Thomas a pris Flore et Mattéo sur le fait. Alors qu’il soupçonnait Flore de le tromper depuis quelque temps, il a pu constater la vérité de ses yeux en surprenant le thonier et Flore sur le canapé du salon. Thomas décidé de régler ses comptes avec Mattéo au Spoon. Les rivales se donnent rendez-vous pour parler à une table en terrasse. Mais le ton monte rapidement et une bagarre éclate ! Thomas et Mattéo se donnent coup sur coup devant les clients du Spoon. Gwen appelle Flore immédiatement pour lui dire de venir. Extrait de l’épisode 258 de Demain nous appartient du mardi 31juillet 2018.