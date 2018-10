Timothée est à la recherche du fantôme de Lola (épisode 320)

Jessica a trouvé la cachette de Betty, Noor et Timothée. Inquiète, elle veut des explications sur les raisons de leur disparition. « Vous ne pouvez pas rester ici, il faut qu’il rentre chez lui et toi aussi » insiste Jessica. Mais Noor refuse que Timothée s’envole pour les États-Unis. Pendant ce temps, l’adolescent arpente les couloirs lugubres des termes à la recherche de Lola ! Depuis leur arrivée, il ressent comme une présence surnaturelle… Des phénomènes inexplicables s’enchaênent, laissant penser que le lieu est hanté. Timothée est persuadé que sa sœur tante de communiquer avec lui en émettant des signaux. Lorsqu’il arrive devant une porte, des lumières clignotent et un bruit d’ondes s’intensifie… Mais que cherche-t-elle à lui dire ? Extrait de l’épisode 320 de Demain nous appartient du jeudi 25 octobre 2018.