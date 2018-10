Timothée a-t-il fait une mauvaise rencontre ? (épisode 319)

Carla, la mère de Timothée est venue à Sète pour rendre hommage à sa fille Lola décédée. Mais elle souhaite également repartir aux Etats-Unis avec son fils. Cependant, Timothée ne veut pas quitter son père et sa nouvelle amie Noor. Il décide alors de fuguer. Heureusement, Noor, Judith et Betty le retrouve sur la plage et décident de l’aider à se cacher pour échapper à sa mère. Dans d’anciens thermes désaffectés, Timothée trouve refuge. Mais l’endroit serait-il hanté ? Un esprit semble vouloir communiquer avec Timothée, lui faire passer un message… Alors qu’il explore les couloirs des thermes, Timothée a-t-il fait une mauvaise rencontre ? Noor et Betty le retrouve inconscient. Extrait de l’épisode 319 de Demain nous appartient du mercredi 24 octobre 2018.