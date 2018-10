Timothée complimente Noor… à sa façon (épisode 307)

L’anniversaire de mariage des parents de Noor arrive bientôt et la jeune femme ne trouve aucune tenue correcte à se mettre. Même avec l’aide de son amie Judith, Noor se trouve toujours trop grosse et complexe à chaque fois qu’elle essaye un vêtement. Timothée essaye de la rassurer à sa manière. L’adolescent a calculé son IMC (indice de masse corporel) en fonction de sa taille et de son poids. Elle a un indice normal ! Timothée lui annonce qu’elle n’a pas besoin de faire de régime et qu’il la trouve très bien. Noor, souriante, est ravie de cette discussion avec le jeune homme. Aurait-elle des sentiments pour Timothée ? Extrait de l’épisode 307 de Demain nous appartient du lundi 8 octobre 2018.