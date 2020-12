Timothée connaît l'identité du homejacker ! - DNA du 9 décembre 2020 en avance

Depuis son passage à l'hôpital, Timothée est sûr et certain d'avoir reconnu les yeux bleus de Rémy Valski sous la cagoule du homejacker. Malgré les doutes de Victor, Timothée est catégorique ! Pour Lou, difficile d'imaginer cet homme qu'elle connait si bien être capable de tels actes.