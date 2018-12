Tina et Thomas se sont fait griller ! (épisode 361)

Tina et Thomas vivent leur amourette en secret ! Alors que Gwen, Thomas et Tristan mangent au Spoon, Tina arrive et charrie son fils : « Il faut que tu manges léger, tu as pris un peu ces derniers temps ». Elle continue sur sa lancée et met tout le monde mal à l’aise en ridiculisant Tristan, qui n’a plus faim ! Gênante, la mère de Tristan insiste pour savoir si une rencontre a abouti depuis qu’elle a inscrit son fils sur un site de rencontre. Mais il a désinstallé l’application et lui lance un pic : « Tu veux que je collectionne les coups d’un soir comme toi ? », sous les yeux de Thomas et Gwen. Mais l’ex copine de Tristan voit que Tina lui fait du pied sous la table ! Va-t-elle tout balancer à Tristan ? Que va-t-il se passer pour Thomas ? Extrait de l’épisode 361 de Demain nous appartient du vendredi 21 décembre 2018.