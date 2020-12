Tony Jeanval passe aux aveux, mais... - DNA du 16 décembre 2020 en avance

La perquisition au domicile de Tony Jeanval a permis de retrouver les clés et l’adresse d’un box. Box où étaient stockées l’ensemble des affaires des victimes des cambriolages. Acculé, Jeanval reconnait être le homejacker, tout en niant formellement s’être introduit chez Victor Brunet et Rémy Valski ! Quelles conclusions Karim va-t-il en tirer ? Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.