Retrouvez les moments forts passés à la plage de Sète. La rencontre fortuite entre Noor et Timothée. Le concert de Betty, qui a touché ses parents Christelle et Sylvain. La coupe du monde avec la victoire des Bleus ! La relation passionnelle entre Bart et Hugo. L’émouvant hommage à Lyès, le fils défunt de Leïla et Bilel… Découvrez le top 5 « plage ». Rendez-vous du lundi au vendredi à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.