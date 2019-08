Retrouvez les 5 moments les plus caliente de votre saga ! L’arrivée fracassante de Tina, la mère de Tristan au Spoon qui a jeté son dévolu sur Thomas. La nouvelle idylle de Sandrine avec Morgane. Flore et son amant Arnaud, un homme marié… Virginie dans les bras de Mickaël Corkas en prison. Victoire et son ancien amoureux Bastien. Découvrez le top 5 « HOT » ! Retrouvez tous les soirs à 19h20 « Demain nous appartient » sur TF1.