Le trafic de Jessica, Betty et Dylan Moreno avec échange d’argent dans les couloirs du lycée. Le coup de foudre entre Sandrine et Morgane, la nouvelle infirmière du lycée. Olivier contre Maxime, qui entretient une relation amoureuse avec Clémentine. Le retour de Noor au lycée, qui provoque la colère des élèves pensant que son père est un assassin. L’arrestation de l’ancien proviseur Jérôme Cottin qui harcelait Jessica et Mélanie Gautier. Découvrez le Top 5 du Lycée Paul Valéry ! Rendez-vous du lundi au vendredi à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.