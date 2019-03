Top 5 des séparations 💔

Quand les couples se font et se défont… Entre adultère, tromperie et incompréhension : voici un top 5 des couples qui ne sont plus. Flore et Thomas : Toujours très attirée par Mathéo, Flore n’a pas su résister et recouchent ensemble ! Malheureusement pour Flore, Thomas est rentré au mauvais moment. Furieux, il met un terme à leur relation… Lucie et Marc : Après l’arrestation de Marc Véry, Lucie décide de l’auditionner seule. Malgré sa mauvaise posture, le tueur se confesse sur ses sentiments envers la jeune femme et tente de l’émouvoir sans grand succès. Anna et Karim : La jeune femme a appris par le biais de Victor Brunet que son petit ami avait de nouveau couché avec Lou… Face à ses accusations Karim avoue la vérité : c’était pour sauver Nina. Une nouvelle glaçante pour Anna, qui plie bagages et le quitte. Margot et Maxime : L’adolescente va partir vivre à Paris. Maxime a du mal à accepter cette décision car il n’aura plus son amoureuse à ses côtés. Leïla et Bilel : Le couple est en froid depuis que Leïla a trompé son mari avec le docteur Chardeau. Bilel n’arrive pas à lui pardonner et la menace de déménager… Rendez-vous dans Demain nous appartient du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.