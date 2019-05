Top des mamans : Bonne fête des mères ! 👩

En ce jour spécial de fête des mères, retrouvez toutes les actrices incarnant le rôle de maman dans la fiction Demain nous appartient. Leïla et ses filles, Noor et Soraya. Jeanne, la maman d’Alex. Sandrine et Laurence, les mères d’Arthur et de Lucas. Marianne avec Chloé et Anna. Christelle avec Jessica, Betty et Dylan. Clémentine et sa fille Garance. Fraîchement maman, Margot et son petit César… Elles sont aimantes, protectrices, rassurantes, complices, bienveillantes… Découvrez toutes les mamans de votre série ! Rendez-vous du lundi au vendredi à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.